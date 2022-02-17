ЧП на границе: в трейлере для перевозки лошадей нашли 616 кг гашиша на сумму 7 млн евро (ФОТО)

Таможенники Службы госдоходов (VID) на латвийско-российской границе задержали неоднократно судимого негражданина Латвии, который пытался перевезти более 600 кг наркотиков. По данным TV3 ziņas, стоимость груза оценивается примерно в 7 млн евро.

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Гашиш обнаружили в ходе проверки грузового автомобиля на КПП "Терехово". Таможенников заинтересовал маршрут следования грузовика: он выехал из Испании, затем пересек Францию, Германию, оттуда — паромом до Латвии, а затем — в Россию. При этом в документах было указано, что перевозятся лошади.

"Цена заявленных к перевозке лошадей оказалась настолько мала, что это привлекло наше внимание. Проследили маршрут, кто и как управлял автомобилем. Почему он ехал экономически невыгодным маршрутом, чтобы таким образом доставить лошадей. Лошадей вывели из трейлера, а под полом обнаружили тайники", — рассказал директор Таможенно-налогового управления Службы госдоходов Каспарс Подиньш.

Страной происхождения 616 кг гашиша, вероятней всего, является Марокко. Наркотики предназначались для реализации на российском рынке. Организатор контрабанды знал, что трейлер с животными не будет отправлен на сканирование, поэтому и решил разместить тайники с наркотиками буквально под копытами лошадей.

В рамках расследования задержан 54-летний негражданин Латвии, постоянно проживающий в Германии. Контрабандист ранее уже был неоднократно судим и в Латвии, и в других странах. В Службе госдоходов пояснили, что задержанный ранее был осуден за контрабанду, торговлю людьми, уклонение от уплаты налогов и кражи.

На данный момент установлено, что при планировании контрабанды он в прошлом году приобрел за 100 000 евро грузовой автомобиль Iveco. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, изъятый гашиш будет уничтожен. Следствие продолжается.