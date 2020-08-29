ЧП на остановке: хулиган угрожал окружающим ножом, а затем набросился на полицейских
Foto: PantherMedia/Scanpix

В минувший четверг в Лиепае, на автобусной остановке, что на ул.Пулкв. Бриежа, молодой мужчина размахивал ножом и угрожал людям. На место происшествия вызвали полицию.

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Как отмечает «Курземес вардс», при обследовании окрестности полицейские заметили хулигана на ул. Ген.Баложа. Когда сотрудники муниципальной полиции обратились к нему и спросили, при нем ли нож, тот ответил утвердительно и с бранью набросился на полицейских.

Мужчину 2000 г.р. удалось задержать, при проверке у него изъяли
20-сантиметровый кухонный нож. Для дальнейших разбирательств задержанного передали Госполиции.

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