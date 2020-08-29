ЧП на остановке: хулиган угрожал окружающим ножом, а затем набросился на полицейских

В минувший четверг в Лиепае, на автобусной остановке, что на ул.Пулкв. Бриежа, молодой мужчина размахивал ножом и угрожал людям. На место происшествия вызвали полицию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает «Курземес вардс», при обследовании окрестности полицейские заметили хулигана на ул. Ген.Баложа. Когда сотрудники муниципальной полиции обратились к нему и спросили, при нем ли нож, тот ответил утвердительно и с бранью набросился на полицейских.

Мужчину 2000 г.р. удалось задержать, при проверке у него изъяли

20-сантиметровый кухонный нож. Для дальнейших разбирательств задержанного передали Госполиции.