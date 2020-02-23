ЧП на пароме Baltic Queen: гражданка Швеции эвакуирована вертолетом

Вечером 22 февраля на пароме Baltic Queen, следовавшем в Швецию, произошел неприятный инцидент. Как сообщила пресс-секретарь Tallink Катри Линк, в субботу на пароме Baltic Queen гражданка Швеции 1942 года рождения упала с лестницы и получила травму головы.

Медицинский персонал парома сразу же оказал потерпевшей первую помощь, но поскольку речь идет о травме головы у пожилой женщины, то было решено пострадавшую эвакуировать.

В 22.50 женщину на вертолете доставили в больницу Турку. К моменту прибытия вертолета ее состояние было стабильным.

По словам Линк, ситуации, к разрешению которых привлекается воздушный транспорт, происходят на паромах Tallink раз или два в месяц.