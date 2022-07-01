ЧП на пляже: дети нашли в реке неразорвавшуюся гранату
Foto: Valsts robežsardze

По информации пресс-цнтра Земгальского регионального управления полиции, 30 июня, в Бауске, на публичном пляже, расположенном на берегу Мисы, дети извлекли из воды предмет, визуально напоминающий гранату.

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О ЧП сообщили правоохранительным органам. Прибывшие специалисты установили, что дети нашли ручную гранату военной поры.

До приезда саперов Национальных вооруженных сил пляж и прилегающую территорию оцепили в радиусе 300 метров, а отдыхающих эвакуировали.

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