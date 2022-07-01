ЧП на пляже: дети нашли в реке неразорвавшуюся гранату

По информации пресс-цнтра Земгальского регионального управления полиции, 30 июня, в Бауске, на публичном пляже, расположенном на берегу Мисы, дети извлекли из воды предмет, визуально напоминающий гранату.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
О ЧП сообщили правоохранительным органам. Прибывшие специалисты установили, что дети нашли ручную гранату военной поры.
До приезда саперов Национальных вооруженных сил пляж и прилегающую территорию оцепили в радиусе 300 метров, а отдыхающих эвакуировали.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также