ЧП на российско-латвийской границе: иностранец спрятал в тайнике 40 кг контрабанды

На таможенном посту МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) пресечена попытка незаконного перемещения табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр Северо-Западного управления таможни ФТС России.

Гражданин Республики Беларусь обустроил в своем автомобиле VW Passat тайник и спрятал там сигареты. В технологических полостях машины бклорус разместил 2225 пачек сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь. Общий вес товара составил 40,3 килограмма.

Сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение. В отношении нарушителя возбуждено административное дело. По словам водителя, весь запас сигарет он собирался сам выкурить в Латвии.