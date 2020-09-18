ЧП на российско-латвийской границе: высокопоставленный пограничник попался на взятке

Отдел по противодействию коррупции Псковской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области установил и задокументировал факт передачи взятки заместителю начальника таможенного поста "Бурачки" Псковской таможни (российско-латвийская граница).

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Как отмечает пресс-центр СЗУТ, по достигнутой договоренности между должностным лицом таможни и представителем перевозчика сотрудник таможни несколько раз получал денежные средства за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки.

В результате преступных действий бывший сотрудник таможни получил от представителя перевозчика взятку на общую сумму 62 000 рублей (около 650 евро).

В отношении заместителя начальника таможенного поста МАПП "Бурачки" и представителя международного перевозчика начаты уголовные процессы.