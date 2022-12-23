ЧП на ул. Маскавас: водитель сбил пешехода, после чего скрылся: полиция ищет свидетелей
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По сообщению пресс-службы Госполиции, 22 декабря, в 09.50, в Риге, перед поворотом с ул. Масквас к кладбищу Тилдеру неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве(возможно, грузовом автомобиле) сбил женщину, поле чего покинул место происшествия, не уведомив полицию и Службу неотложной медицинской помощи.

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В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Свидетелей аварии просят обращаться в полицию по телефонам: 67086661 или 29377877 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).

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