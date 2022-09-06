ЧП на взлете: в самолет, летевший в Ригу, врезалась птица; рейсы отменены

В минувший понедельник, в Тронхейме (Норвегия) из-за столкновения с птицей в аэропорт был вынужден вернуться Boeing 737-800, принадлежащий норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle.

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Как отмечает The Aviation Herald, самолет выполнял рейс DY-1078 Тронхейм — Рига. Когда Boeing находился на начальном наборе высоты, чуть выше лобового стекла врезалась птица. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, спустя примерно через 8 минут он совершил безопасную посадку.

При осмотре самолета над левым лобовым стеклом обнаружили большую вмятину. Рейс в Ригу, а также обратный рейс DY-1079 из Риги в Тронхейм отменили.