ЧП на Югле: женщина, выбрасывавшая из окна вещи, помещена в стационар на ул. Твайка

Жительница рижского микрорайона Югла основательно "выпустила пар", выбросив в окно почти все свои вещи и мебель. В итоге, ответственные службы отправили ее в больницу на ул. Твайка поправлять душевное здоровье.

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Как отмечает Degpunktā, жители дома номер 21 по ул. Юглас уже длительнрое время вынуждены терпеть выходки своей 31-летней соседки, утратившей связь с реальностью. Однако, если до сих пор ее действия не представляли серьезной угрозы для окружающих, то пару дней назад все изменилось: она стала выбрасывать из окна вещи, по словам соседей, пытаясь попасть в припаркованную машину.

Сначала приехала полиция, однако стражей порядка не впустили в дом, поэтому они ушли. Однако на повторный вызов отреагировали уже и спасатели, которые подогнали к дому автолестницу, с помощью которой удалось попасть в квартиру дебоширки на пятом этаже.

Соседи рассказали, что к женщине приходили гости. Возможно, в доме употребляли наркотики. Также известно, что хулиганка регулярно ругалась с окружающими, утверждала, что людям надо жить в деревне, а не в городе, называла всех "рабами системы". Больше всего ее раздражал звук лопаты дворника, убирающего снег.

В Госполиции пояснили, что женщина ранее уже попадала в поле зрения органов правопорядка, однако на этот раз никакого дела в ее отношении не завели, а доставили на лечение в стационар на ул. Твайка.