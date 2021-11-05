ЧП в аэропорту "Рига": самолет начал посадку до того, как взлетел бизнес-джет

Пассажирский самолет норвежской авиакомпании Norwegian начал приземляться в аэропорту Риги, когда на взлетно-посадочной полосе (ВПП) еще находился бизнес-самолет (частный самолет). Инцидент произошел в пятницу, сообщили представители Агентства гражданской авиации (CAA) и ГАО "Латвийское воздушное сообщение" (LGS).

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Представитель CAA Айвис Винцевс пояснил, что 5 ноября ведомство получило сообщение от LGS о том, что в международном аэропорту "Рига" произошел инцидент с бизнес-джетом выполнявшим маневр — вылет со взлетно-посадочной полосы — и самолетом Norwegian, который заходил на посадку.

Винцев рассказал, что бизнес-самолет меньше, поэтому и скорость у него меньше. После того, как было получено предупреждение о том, что расстояние между двумя самолетами слишком мало, пассажирский самолет Norwegian снова набрал высоту и сделал второй круг перед посадкой.

Представитель LGS Арнис Лапиньш сообщил, что самолет авикомпании Norwegian, летевший из Осло, заходил на посадку, однако бизнес-самолет слишком медленно покинул взлетно-посадочную полосу. В такой ситуации диспетчер обязан выпустить самолет на второй круг, что и было сделано.

Лапиньш подчеркнул, что это стандартное решение в подобной ситуации, все было сделано своевременно и не представляло опасности.

И Лапиньш, и Винцевс подчеркнули, что ситуация не была близка к столкновению, и все произошло по регламенту. ГАО "Латвийское воздушное сообщение" проведет внутреннее расследование, оценит ситуацию и Агентство гражданской авиации.