ЧП в аэропорту "Рига": у пассажира, прибывшего из Парижа, нашли почти 12 гр гашиша (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

1 августа в международном аэропорту "Рига", при проверке багажа иностранца, прибывшего рейсом из Парижа, было найдено 11, 962 гр гашиша.

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Уже 3 августа прокурор, ведущий это дело, своевременно организовал перевод документов на английский язык, а также обеспечил присутствие переводчика в ходе процессуальных и досудебных действий. Благодаря этому уголовный процесс удалось завершить в течение 48 часов.

Задержанный полностью признал свою вину в содеянном и пошел на сделку с прокурором. В итоге, иностранца признали виновным и наказали денежным штрафом в размере 10 минимальных зарплат, т.е. 4300 евро.

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