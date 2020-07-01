ЧП в аэропорту Вильнюса: пограничники упустили разыскиваемого Интерполом иностранца

Вечером 30 июня в Вильнюс из Таллина прибыл гражданин России (1969 г.р.), которого разыскивает Интерпол. Во время проверки мужчина ушел в неизвестном направлении, сейчас его разыскивают.

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По данным правоохранительных органов, у этого гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать. Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивает российская правоохрана.

Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки — он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы. СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять и не позволить ему скрыться.