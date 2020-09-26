ЧП в Альпах: туристка из Латвии упала с 60-метровой высоты, спасатели помогли найти в горах ее собаку

В Германии, во время прогулки в Оберальгау (окретсности Оберстдорфа, федеральная земля Бавария) при падении с высоты пострадала 42-летняя туристка из Латвии. Об этом сообщает новостной портал немецкой радиостанции SWR3.

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Горные спасатели пояснили, что туристка гуляла в горном массиве со своей собакой — они направлялись от озера Зееальпзее в сторону долины Ойталь вблизи Оберстдорфа. В какой-то момент женщина сошла с тропы и упала с 60-метровой высоты. К счастью, она успела зацепиться за ельник на крутом спуске. Ее крики о помощи услышал пастух, сообщивший о ЧП спасателям.

В ходе аварийно-спасательной операции пострадавшую на вертолете доставили в больницу. Поскольку ее травмы не представляли угрозы для жизни и здоровья, вечером того же дня ее выписали.

В районе ЧП оставалась собакa, поэтому ответственные службы направились в район бедствия в поисках животного. В среду в результате операции собаку нашли и на вертолете доставили хозяйке.