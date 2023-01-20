ЧП в центре Риги: на мать с ребенком в коляске с крыши упала глыба снега

В пятницу, около 13, с крыши дома номер 6/8 по ул. Тербатас с крыши упала подтаявшая глыба снега, которая угодила на женщину с ребенком, проходившим в это время по тротуару.

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Как отмечает портал NRA, ссылаясь на свидетельницу ЧП, снег упал прямо на коляску, в которой находился ребенок. Женщина помогла находящейся в шоковом состоянии матери, дождалась с ней "неотложку", а также вызвала полицию. В скором времени с крыши сорвалась еще одна глыба, которая едва не угодила по трем парням.

По информации издания, место, куда упал снег, было огорожено, однако глыба упала за ограждение.

В Рижской муниципальной полиции отметили, что за неоцищенную крышу может грозить денежный штраф в размере от 350 евро (для физических лиц), до 1400 евро (для юридических лиц).