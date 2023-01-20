ЧП в центре Риги: на мать с ребенком в коляске с крыши упала глыба снега
Foto: Shutterstock

В пятницу, около 13, с крыши дома номер 6/8 по ул. Тербатас с крыши упала подтаявшая глыба снега, которая угодила на женщину с ребенком, проходившим в это время по тротуару.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает портал NRA, ссылаясь на свидетельницу ЧП, снег упал прямо на коляску, в которой находился ребенок. Женщина помогла находящейся в шоковом состоянии матери, дождалась с ней "неотложку", а также вызвала полицию. В скором времени с крыши сорвалась еще одна глыба, которая едва не угодила по трем парням.

По информации издания, место, куда упал снег, было огорожено, однако глыба упала за ограждение.

В Рижской муниципальной полиции отметили, что за неоцищенную крышу может грозить денежный штраф в размере от 350 евро (для физических лиц), до 1400 евро (для юридических лиц).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch