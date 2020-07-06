ЧП в центре Риги: нервный водитель приставил к горлу другого водителя пистолет и угрожал застрелить

Прокурор Центрального района Риги передал в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в том, что он угрожал убийством и нанесением тяжких телесных повреждений с использованием огнестрельного оружия. У потерпевшего были основания опасаться за свою жизнь.

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Согласно обвинительному заключению, в январе 2020 года обвиняемый ехал по ул. Дзирнаву и резко затормозил, недовольный действиями другого водителя, который в то время ехал в том же направлении позади обвиняемого, а также был вынужден тормозить и подавать звуковой сигнал.

Чтобы запугать свою жертву и чтобы угроза воспринималась как реальная, обвиняемый приблизился к жертве, вытащил из-за пояса пистолет Glock 26 и через открытое окно автомобиля приставил ствол его сначала к шее, а затем к коленке жертвы. При этом он угрожал убить водителя или нанести ему серьезные увечья.

Как отметили в прокуратуре, чтобы усилить серьезность своих угроз, обвиняемый ударил жертву по лицу, причинив физические страдания.

Дело будет рассматриваться в суде Видземского предместья Риги.