ЧП в центре Риги: подростки на скутерах воруют телефоны прямо из рук и хвастаются кражами в соцсетях

Вырвали телефон прямо из рук и гордятся этим, публикуя посты в соцсетях. Полиция расследует дело против малолетних воришек. Доказательства и личности воров установила сама пострадавшая, но оградить общество от них полиция не в силах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает RUS.LSM.lv, кража произошла на прошлой неделе, улице Лачплеша 87. Потерпевшая Карина вышла на улицу вызвать такси, когда проезжавшие мимо подростки на скутерах выхватили у нее из рук телефон и скрылись в сторону улицы Авоту.

После этого девушка написала заявление в полицию, а затем сама получила записи камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент преступления. Примечательно, что воры не думали прятаться, а разместили в соцсетях пост о своих геройствах.

Полиция начала уголовный процесс. Юноша, вырвавший телефон из рук, ранее уже неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. Карина также выяснила, что подозреваемых многие опознали и рассказали, в какой школе они учатся. Также ей сообщили, что подростки совершают преступление уже не в первый раз.

Следствие по делу продолжается, но задерживать малолетних подозреваемых даже на двое суток полиция не имеет право. Поэтому у них есть возможность продолжать совершать правонарушения. Вернуть телефон законной владелице тоже не удалось: подозреваемый рассказал, что успел его продать.