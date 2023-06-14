ЧП в центре Риги: подростки на скутерах воруют телефоны прямо из рук и хвастаются кражами в соцсетях

Вырвали телефон прямо из рук и гордятся этим, публикуя посты в соцсетях. Полиция расследует дело против малолетних воришек. Доказательства и личности воров установила сама пострадавшая, но оградить общество от них полиция не в силах.
Как сообщает RUS.LSM.lv, кража произошла на прошлой неделе, улице Лачплеша 87. Потерпевшая Карина вышла на улицу вызвать такси, когда проезжавшие мимо подростки на скутерах выхватили у нее из рук телефон и скрылись в сторону улицы Авоту.
После этого девушка написала заявление в полицию, а затем сама получила записи камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент преступления. Примечательно, что воры не думали прятаться, а разместили в соцсетях пост о своих геройствах.
Полиция начала уголовный процесс. Юноша, вырвавший телефон из рук, ранее уже неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. Карина также выяснила, что подозреваемых многие опознали и рассказали, в какой школе они учатся. Также ей сообщили, что подростки совершают преступление уже не в первый раз.
Следствие по делу продолжается, но задерживать малолетних подозреваемых даже на двое суток полиция не имеет право. Поэтому у них есть возможность продолжать совершать правонарушения. Вернуть телефон законной владелице тоже не удалось: подозреваемый рассказал, что успел его продать.