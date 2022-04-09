ЧП в центре Риги: в Даугаву бросилась женщина, ее удалось спасти в последнюю минуту
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Сотрудникам Службы спасения Рижской муниципальной полиции в последний момент удалось спасти женщину, решившую свести счеты с жизнью, бросившись с Каменного моста в Даугаву. Об этом сообщает Degpunktā.

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Судя по записям видеонаблюдения, женщина около пяти минут неподвижно стояла у перил Каменного моста, затем перебралась через ограждения и прыгнула в воду. О происшествии оперативным службам также сообщили и свидетели. По сигналу тревоги с Луцавсалы к месту ЧП сразу же направилась лодка со спасателями, однако поиски в течение 15 минут не увенчались успехом.

После этого было решено расширить поиски, к которым привлекли также и спасателей Государственной пожарно-спасательной службы. Сотрудники оперативной службы предположили, что женщину могло унести течением, и в скором времени спасатели услышали крики, доносившиеся неподалеку.

Лодка спасателей направилась в сторону криков, где они заметили женщину, державшуюся на поверхности воды из последних сил. Спасти ее удалось буквально в самый последний момент. Спасатели отметили, что пострадавшей повезло остаться в живых, проведя в ледяной воде 20-25 минут.

У женщины констатировали переохлаждение и серьезные травмы, полученные при падении. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что ее состояние оценивается как средне тяжелое.

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