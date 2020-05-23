ЧП в Елгаве: в многоэтажном доме "оторвался" балкон

В четверг в Елгаве в многоэтажном доме на улице Лока Магистрале 23 произошло ЧП: один из балконов неожиданно "оторвался" и повис. К счастью, бетонная конструкция не свалилась никому на голову, сообщает передача Degpunktā.

По словам Виктора, он спокойно отдыхал в своей гостиной, как вдруг об окно ударилось что-то тяжелое. Мужчина вскочил, подбежал к окну и увидел, что с шестого этажа над ним свисает балконная конструкция.

Прибывшие на место ЧП сотрудник и Государственной пожарно- спасательной службы полтора часа демонтировали опасный объект. Во дворе собрались взволнованные жильцы многоэтажки, которые признались, что теперь им страшно будет ходить мимо дома - а вдруг на голову свалится балкон. По словам Даце, это уже не первый раз, когда балконные конструкции не выдерживают нагрузку, поэтому своим балконом она не пользуется.

Елгавское управление недвижимым имуществом (NĪP) в курсе проблем построенного в 70-х годах дома. Шесть лет назад была проведена реконструкция многих балконов. Работы еще много, но не хватает финансирования.

"Мы можем проводить работы только тогда, когда владельцы квартир поручат нам это задание и обеспечат финансирование. К сожалению, владельцы квартир не приняли такого решения. Однако, в любом случае мы проведем техническое обследование балконов, потому что этот случай показал, что к проблеме балконов нужно вернуться", - отметил технический директор Елгавского Управления недвижимым имуществом Олег Кукутс.