ЧП в Гризинькалнсе: хулиган отобрал у курьера Wolt электросамокат

Поздним вечером 10 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Гризинькалнс, где возник конфликт между юношей и курьером. На место происшествия направили ближайший экипаж управления "Центр" РМП.

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По указанному адресу стражей порядка встретили заявитель и нарушитель. При этом 16-летний хулиган вел себя вызывающе и провоцировал жертву. Он не реагировал и на просьбы полиции оставить иностранца в покое, поэтому его задержали и усадили в оперативный транспорт.

Потерпевший рассказал, что работает курьером компании Wolt, а конфликт вспыхнул из-за того, что он оставил свой электроскутер возле ресторана, чтобы получить заказ, а подросток забрал самокат и уехал.

Спустя несколько минут курьер нашел угонщика. Но тот оказал сопротивление и попытался сбежать на электросамокате. Несмотря на то, что подростка задержали, он продолжал материться, оказывал сопротивление и отказывался называть свои личные данные. По этой причине было принято решение передать его для дальнейших действий Госполиции.

По делу начаты административные процессы. Потерпевшему предложили написать заявление в Госполицию о краже его самоката, на что тот заверил, что сделает это, когда у него будет время.