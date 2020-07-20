ЧП в Испании: из самолета airBaltic вытекло топливо, пассажиры эвакуированы

В минувшую субботу в аэропорту Малаги произошло ЧП: из самолета авиакомпании airBaltic, который должен был вылететь в Ригу, стало выливаться топливо.

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Один из очевидцев происшествия рассказал Delfi, что все пассажиры уже поднялись на борт, когда из самолета неожиданно стало вытекать топливо. Людей сразу же эвакуировали, на место прибыли пожарные. Выяснилось, что во время заправки в бак было залито слишком много топлива.

"Компания airBaltic подтверждает, что 18 июля самолет, который рейсом BT678 должен был вылететь из Малаги в Ригу, поменяли на другой по техническим причинам. На борту было в общей сложности 94 пассажира", — прокомментировали в авиакомпании и принесли извинения за случившееся.