ЧП в Кенгаргасе: обиженный клиент угрожал взорвать игровой зал

Сотрудники Госполиции задержали мужчину, который в конце прошлой недели сообщил о якобы размещенной в игровом зале взрывчатке.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, звонок о взрывчатке поступил на пульт дежурного 23 февраля. На место происшествия незамедлительно были направлены бойцы спецподразделения Omega, которые проверили зал и ничего опасного не нашли. По "горячим" следам задержали "подрывника": им оказался мужчина 1979 г.р., которого в тот день не пустили в зал, поскольку он не мог предъявить документы. Решив отомстить, тот сообщил о взрывчатке.

Как сообщает пресс-центр РРУП, у работников зала сразу же появились подозрения, что к этому вызову может быть причастен человек, которого не пропустили охранники. За ложный вызов ему теперь грозит до 1 года лишения свободы, штраф или принудительные работы.