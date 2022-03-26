ЧП в Межциемсе: под лед провалился человек с собакой

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, 25 марта в Риге случилось ЧП — на озере Линэзерс под лед провалился человек с собакой.
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Как отмечают в ГПСС, оба оказались примерно в 20 метрах от берега, однако спасателям удалось их доставить на берег.
Кроме того, из Даугавы под Ерсикой (Ливанский край) извлекли тело погибшего мужчины. Для выяснения причин гибели тело передано Госполиции.
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