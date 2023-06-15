ЧП в Межциемсе: пьяный и голый мужчина преследовал отдыхающую возле озера

По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 10 июня, около 17.30 на пульт дежурного поступил сигнал от женщины, отдыхавшей на берегу Линэзерса. Заявительница рассказала, что в кустах сидит голый мужчина, распивающий алкоголь.

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На место происшествия был отправлен ближайший экипаж Видземского управления РМП. Женщина рассказала стражам порядка, что загорала на берегу водоема, когда заметила в кустах незнакомца, следившего за ней, распивая спиртные напитки. После этого она решила поменять дислокацию, но голый мужчина начал ее преследовать до тех пор, пока на их пути не встретились другие отдыхающие.

Женщина указала полицейским на незнакомца, который и в присутствии стражей порядка продолжал сидеть с обнаженными половыми органами, надев лишь рубашку.

Для выяснения обстоятельств навязчивого нудиста доставили в участок полиции.