ЧП в междугороднем автобусе: агрессивный пассажир напал на шофера

Ударил в лицо и попытался сбежать, однако был заблокирован в автобусе и сдан полиции. Журналисты Degpunktā встретились с водителем междугороднего автобуса, на которого в районе Берги напал неадекватный пассажир.

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Инцидент произошел в автобусе, направлявшемся из Адажи в Ригу. По словам свидетельницы Сандры, в транспорт вошел нетрезвый парень и протянул водителю деньги за билет, однако шофер не захотел их взять у него из рук, поскольку у пассажира были грязные руки. Шофер попросил положить деньги рядом, на поверхность. Затаив обиду, выходя из автобуса, парень напал на водителя.

В результате нападения мужчине повредили нос. К счастью, травма оказалась не очень тяжелой, поэтому от госпитализации отказался. Пассажиры вызвали на место происшествия скорую и полицию.

Задержанного хулигана отвезли в участок, где допросили и начали административный процесс. На основании заявления пострадавшего водителя будет начат и второй административный процесс.