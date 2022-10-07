ЧП в междугороднем автобусе: в организме водителя зафиксировано 2,39 промилле

Вечером 6 октября в Земгальское региональное управление полиции поступила информация от пассажирки автобуса том, что, выходя в Елгаве из транспорта, она заметила странное поведение водителя, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейские установили, что автобус Neoplan продолжает движение по ул. Лиела, в сторону Риги. Информацию передали работникам Патрульной полиции, которые спустя 8 минут после получения сигнала остановили автобус неподалеку от перекрестка улиц Лиела и Петера. В автобусе в это время находился только один пассажир.

При проверке в организме водителя констатировали 2, 39 промилле. По делу был начат административный процесс. Водителя отстранили от управления транспортным средством, кроме того, в течение 30 дней он должен явиться в полицию. Ему грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав до пяти лет.

Мужчина рассказал, что днем ранее он выпил примерно литр водки. Однако перед тем, как отправиться в рейс, он получил разрешение у специалиста по здоровью. Кроме того, по его словам, он чувствовал себя хорошо, и у него не было ощущения, что он о сих пор находится под воздействие алкоголя.

Полиция выразила благодарность бдительной пассажирке, которая проинформировала о нарушении, возможно, тем самым предотвратив трагедию.