ЧП в Московском форштадте: с дерева сняли тело молодого мужчины

В минувшую среду сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы сняли с дерева на ул. Аустувес тело молодого мужчины. Об этом сообщает Degpunktā.

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По предварительным данным, мужчина в возрасте примерно 25-30 лет мог добровольно свести счеты с жизнью. Однако точную причину и обстоятельства его смерти определят в ходе следствия

Как отметила представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска, на данный момент нет оснований полагать, что погибший мог стать жертвой преступления. Личность мужчины устанавливается.