ЧП в Одессе: латвийский дипломат потерял свой автомобиль
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Забавный инцидент произошел в Одессе 4 сентября. Высокопоставленный дипломат из Латвии заявил об угоне служебного автомобиля, но полицейские выяснили, что машину никто не трогал. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте и ушел по делам.

Вернувшись, чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился в полицию и заявил о похищении.

На место происшествия прибыли полицейские, которые сразу нашли "потерянную" Audi. Выяснилось, что никто ее не трогал

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