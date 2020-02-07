ЧП в пансионате для пожилых людей: пенсионер пытался повеситься на перилах

По информации Курземского регионального управления полиции (КРУП), 5 февраля в Лиепае, в пансионате для пожилых людей была предотвращена попытка суицида. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Как отмечает пресс-центра КРУП Мадара Шершнева, полицейские заметили пенсионера во время патрулирования ул Ганибу. Они обратили внимание, что мужчина пытается забраться на балкон третьего этажа, при этом на шею у него была накинута петля.

Когда стражи порядка подъехали к зданию, мужчина успел прыгнуть. Полицейские забежали в здание, вскарабкались на перила и удерживали мужчину, пока работница пансионата принесла ножницы, чтобы обрезать веревку.

На место происшествия вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в Лиепайскую региональную больницу. Известно, что мужчина страдал душевным расстройством.