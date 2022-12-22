ЧП в Пардаугаве: машину из Twitter-конвоя расписали буквой Z

Минувшей ночью в Пардаугаве неизвестные хулиганы исписали буквой Z одну из машин Рейниса Позняка — организатора Twitter-конвоя в Украину.

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В пресс-службе Госполиции порталу Delfi пояснили, что утром 22 декабря ими был получен вызов на ул. Э. Смильгя, 9. По факту поврежденной машины начата ведомственная проверка, в рамках которой полиция должна установить личность злоумышленника.

Свидетелей, который вечером 21 декабря или в ночь на 22 декабря видели подозрительных лиц на ул. Э. Смильгя, 9, просят обращаться в полицию по телефону 110.

Сам Познякс сообщил, что конкретная машина служила "рабочей лошадкой" в организованном Twitter-конвое — организации, которой жители Латвии жертвуют свои автомобили, которые затем переправляются в Украину.