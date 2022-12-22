ЧП в Пардаугаве: машину из Twitter-конвоя расписали буквой Z

Минувшей ночью в Пардаугаве неизвестные хулиганы исписали буквой Z одну из машин Рейниса Позняка — организатора Twitter-конвоя в Украину.
В пресс-службе Госполиции порталу Delfi пояснили, что утром 22 декабря ими был получен вызов на ул. Э. Смильгя, 9. По факту поврежденной машины начата ведомственная проверка, в рамках которой полиция должна установить личность злоумышленника.
Свидетелей, который вечером 21 декабря или в ночь на 22 декабря видели подозрительных лиц на ул. Э. Смильгя, 9, просят обращаться в полицию по телефону 110.
Сам Познякс сообщил, что конкретная машина служила "рабочей лошадкой" в организованном Twitter-конвое — организации, которой жители Латвии жертвуют свои автомобили, которые затем переправляются в Украину.
Kremļa deģenerāti savā izmisumā ķeras pie alfabeta. Mūsu darba zirgs šonakt Smiļģa ielā. Руzzский военный kорабль, иди нахуй! Переможем!
PS Policija, protams, izsaukta. pic.twitter.com/Yaq6lfrKLC
— UkReinis Pozņaks (@poznaks) December 22, 2022