ЧП в Пардаугаве: в приступе гнева женщина исцарапала Lexus отверткой
Foto: F64

Сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали на ул. Олайнес пьяную женщину, которая, находясь в приступе гнева, повредила отверткой автомобиль Lexus.

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Как отмечает Degpunktā, информация о хулиганке поступила от свидетелей. Стражи порядка прибыли по указанному адресу в течение трех минут. Подходящую по приметам незнакомку удалось заметить недалеко от места ЧП. При проверке у нее в карманах нашли отвертку, однако она не спешила признаваться в содеянном. Ее передали коллегам из Госполиции, однако отпустили, т. к. до сих пор не получено заявление от владельца поврежденного автомобиля.

По предварительным данным, владелец машины и женщина знакомы, их связывали тесные отношения. Возможно, это одна из причин, почему потерпевший до сих пор не обратился в правоохранительные органы.

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