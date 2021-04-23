ЧП в почтовом отделении: полиция применила электрошокер
Foto: AP/Scanpix

В почтовом отделении Инчукалнса на этой неделе произошел инцидент, во время которого полиции пришлось усмирять неадекватного мужчину электрошокером.

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Как сообщает Degpunktā, полицейские получили вызов на почту, поскольку там был замечен странный мужчина, речь которого была бессвязна, кроме того, он пытался с кем-то бороться, делая странные движения. Отвечая на вопрос полицейских, что случилось, он сказал: "Коронавирус!"

Поскольку молодой мужчина уже был знаком стражам порядка, его пригласили в служебную машину и предложили подождать, пока приедут медики. В какой-то момент полицейский приоткрыл дверь машины и поинтересовался, все ли в порядке, и в это время мужчина внезапно выпрыгнул из автомобиля, набросился на инспектора, повалил его на землю и стал душить. На подмогу полицейскому бросилась коллега, применившая электрошокер.

Прибывшие медики доставили мужчину в больницу на ул. Твайка.

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