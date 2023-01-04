ЧП в посольстве России в Латвии: в здании, возможно, найдено вещество неизвестного происхождения

В среду, 4 января, в здании посольства РФ в Латвии, расположенном в Риге, возможно, обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
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В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, констатировано неизвестное вещество.
В Госполиции при этом также сообщили, что в 13.54 из посольства РФ поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.
На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.
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