ЧП в Рижском Французском лицее: первоклассник выпрыгнул из окна на 3-м этаже, застряв в туалете

К журналистам программы Bez Tabu обратились родители учеников Рижского Французского лицея с просьбой разобраться с ситуацией, которая произошла в учебном заведении еще 10 октября. В этот день в школьном туалете застрял маленький мальчик. Не справившись с дверью, ребенок выпрыгнул с третьего этажа и угодил в больницу. Теперь ребенку предстоит долгое лечение.

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Родители обеспокоены тем, будет ли проведена полноценная служебная проверка этого ЧП. По их словам, дверь в туалет регулярно заклинивало, об этом знали все, однако никаких мер не предпринималось.

Представитель Госслужбы качества образования Юрис Зивартс сообщил, что после инцидента ученикам начальных классов были даны повторные инструкции по технике безопасности. Однако у родителей все еще остается много вопросов. Согласно информации, размещенной в системе E-klase, в момент ЧП в туалете находились двое детей. Первый из них, который не смог открыть дверь, решил выпрыгнуть в окно, а второй ждал, пока ему удастся привлечь внимание людей в коридоре.

По словам родителей, на данный момент оконные ручки в туалетном помещении сняты. Мать пострадавшего ребенка не может понять, как такая ситуация могла возникнуть в школьные часы. Она также считает, что родители заслуживают больше разъяснений и внимания со стороны руководства школы.

Также мать ребенка указала, что проблемы с дверью появились за несколько дней до ЧП. В итоге, дети оказались в ловушке.

"Сначала они стучали, звали на помощь, какое-то время никто не приходил, не знаю сколько, наверное, недолго. Таких ситуаций в нашей жизни еще не было. Я знала, что он не любит закрытые помещения. Оказалось, что в школе проводили инструктаж по технике безопасности, где было сказано, что в случае пожара, если ты застрял и некуда деться, прыгай в окно. Мой ребенок был не единственным, кто понял это", — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Мать мальчика удивлена ​​отсутствием реакции со стороны школы. Она рассказала, что спросила свою дочь, которая учится в шестом классе, были ли какие-либо инструкции по технике безопасности после инцидента, но получила отрицательный ответ.

Журналисты пытались связаться с руководством школы, но заместитель директора воздерживается от комментариев по данной ситуации, заявляя, что в настоящее время учебное заведение дает ответы на вопросы соотвествующим службам.

Защитники прав детей удивлены, почему школа в данной ситуации не привлекла ответственные службы и экспертов к поиску лучшего решения. Потому что, по их мнению, снятие оконных ручек — далеко не идеальный вариант!

Инспекция по защите прав детей обратилась в школу с просьбой предоставить более подробные разъяснения. Также ответы от лицея ждет и Служба качества образования. К расследованию привлечены также Государственная пожарно-спасательная служба и Инспекция здоровья. Учебное заведение обещает предоставить комментарии по результатам проверки.