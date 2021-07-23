ЧП в Вецаки: мужчина занимался на пляже самоудовлетворением и избил свидетеля

Компания, гулявшая в Вецаки, застала мужчину, занимающегося на пляже самоудовлетворением. Извращенец бурно отреагировал на замечания в свой адрес, а затем напал на одного из свидетелей. Об этом сообщает RUS.LSM.lv со ссылкой на LTV7.

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Конфликт вспыхнул, когда прилюдно занимавшемуся самоудовлетворением человеку напомнили, что он на пляже не один, и вокруг находятся другие люди. При этом свидетели вели видеосъемку действий незнакомца. Однако тот набросился с кулаками на одного из свидетелей, и завязалась драка. На место происшествия вызвали полицию.

"Ребята, которые приехали из Госполиции, сказали — ну, подрались и подрались, зачем нас вызывали? Говорю, "ну подрались" — это одно, а вы посмотрите видео! Ну, в принципе их и это не особо впечатлило.

Честно говоря, никто не хотел разбираться с телесными повреждениями. Никто ничего не предлагал по поводу побоев: ни снять, ни вызвать скорую — ну, нос не сломан, голова не кружится… Как я понял, никто не хотел по этому поводу заморачиваться", — рассказал потерпевший.

Однако в Госполиции пояснили: сотрудник полиции работал по уставу. В материалах дела указано, что потерпевшего не отговаривали писать заявление, кроме того, избитый сам своей подписью подтвердил, что никаких претензий о телесных повреждениях у него нет.

В полиции пояснили, что личность человека, попавшего на видео, установлена. Против него начат административный процесс по статье о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф от 70 до 500 евро.