ЧП в Вецриге: гражданин Индии во время разворота сбил трех пешеходов

На одной из улиц Вецриги под колеса автомобиля, управляемого гражданином Индии, попала целая компания. Как отмечает Degpunktā, водитель сообщил, что в темноте не заметил пешеходов.

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Момент аварии зафиксировали камеры Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. В полиции отметили, что авария произошла на небольшой скорости, однако после того, как Volvo совершил наезд на пешеходов, одна из девушек осталась лежать на асфальте. До приезда скорой ее отнесли в находящийся по соседству ресторан Tokyo City.

Прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи осмотрели пострадавших, однако никаких серьезных повреждений не констатировали. Одной из пострадавших в целях безопасности предложили госпитализацию, однако она отказалась.

Водитель пояснил, что во время разворота не заметил в темноте пешеходов. В организме иностранца следов алкоголя или наркотических веществ не обнаружено. За дорожный инцидент ему назначен штраф в размере 50 евро.