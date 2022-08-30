ЧП в Вецриге: хулиган выбил стекло в машине с украинскими номерами

В ночь на 27 августа в Вецриге, на ул. Кунгу мужчина выбил стекло в машине с украинскими госномерами. В это время в салоне авто находился человек, которому передали машину в пользование, а владелица — гражданка Украины — в это время была за пределами Латвии.

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Водитель незамедлительно вызвал полицию, которая оперативно задержала хулигана. Задержанный сначала отказался называть свои личные данные стражам порядка, но затем удалось установить, что он является гражданином России. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался ехать на экспертизу.

Задержанного отвезли в участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции. В тот момент, когда дежурный зашел в целях безопасности забрать у него шнурки и ремень, задержанный напал на стража порядка и ударил кулаком.

По делу начат уголовный процесс за нападение на представителя закона, а также административный процесс за попытку скрыть личные данные. Кроме того, ведется ведомственная проверка по факту разбитого стекла. 29 августа было принято решение оставить задержанного под арестом.