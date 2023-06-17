ЧП в Юрмале: в реке Лиелупе утонул человек

В пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) нашли в реке Лиелупе утонувшего человека.
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Трагедия произошла Юрмале.
Всего за последние сутки в ГПСС поступило 89 вызовов, в том числе 48 на пожары, 27 на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.
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