ЧП в Зиепниеккалнсе: мужчина выбросился с балкона после вероятного убийства жены
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В четверг в жилой квартире в рижском районе Зиепниеккалнс была обнаружена мертвая женщина с признаками насильственной смерти, а ее муж, который мог быть причастен к смерти жены, выбросился с балкона и погиб.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, 1 сентября около девяти часов вечера в оперативные службы поступил звонок от очевидца, который сообщил, что мужчина в Зиепниеккалнсе собирается прыгнуть с балкона. Когда на место прибыли экстренные службы, оказалось, что дверь квартиры заперта, поэтому было принято решение взломать ее.

В квартире обнаружили мертвую женщину с признаками насильственной смерти, а мужчина выбросился с балкона и погиб.

По имеющейся у полиции информации, он был мужем погибшей женщины и, возможно, убил свою супругу.

Полиция продолжает следствие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса — убийство.

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