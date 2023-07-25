ЧП возле озера: незнакомец сексуально домогался женщины, полиция ищет свидетеля
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции просит отозваться свидетеля — мужчину, который 22 июля, в 04.30 в Валмиере разговаривал на ступеньках, ведущих к озеру Дзирнаву с улицы Озола, с незнакомцем, возможно, сексуально домогавшимся молодой женщины.

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Полиция просит очевидца позвонить по телефонам: 64201312, 27887735 или 110.

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