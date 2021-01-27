Чтобы скрыть аварию, мужчина соврал полиции об угоне своей машины
Foto: PantherMedia/Scanpix

Ранним утром 14 января в дежурную часть Курземского регионального управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что у него в Дубени (Гробиньский край) украли машину. Полиция начала уголовный процесс, однако после обеда заявитель позвонил во второй раз и сообщил, что нашел машину в волости Медзес.

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Однако в ходе следствия полиция установила, что никакой кражи не было. Выяснилось, что мужчина сам управлял автомобилем, и по пути из Циравы и Капседу машина по скользкой дороге съехала в канаву.

Мужчина рассказал полицейским, что он испугался ответственности за ДТП, поскольку у него нет водительских прав, поэтому и решил сообщить, что его Renault украли. И хотя заявитель утверждал, что был в момент аварии трезв, проверить это оказалось невозможно.

По данному делу начаты два административных процесса.

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