Чтобы выдать Америкса и Ушакова для уголовного преследования, потребуется решение ЕП

Согласно информации на сайте Европарламента, для выдачи депутатов Европапламента (ЕП) Нила Ушакова и Андриса Америкса для уголовного преследования потребуется решение Европарламента.

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По запросу компетентного государственного органа о снятии депутатского иммунитета председатель Европарламента уведомляет об этом пленум и передает запрос на рассмотрение юридического комитета.

Комитет может запросить любую информацию или разъяснения, которые он сочтет необходимыми. Члену Европарламента предоставляется возможность высказаться, он также может представить документы или другие письменные доказательства.

Комитет за закрытыми дверями принимает рекомендацию одобрить или отклонить запрос, то есть отказаться от иммунитета или защитить его. На следующем пленарном заседании после принятия решения в комитете Европарламент принимает решение простым большинством голосов. После голосования председатель Европарламента немедленно уведомляет соответствующего депутата Европарламента и компетентный орган соответствующего государства-члена.

После снятия иммунитета депутат Европарламента сохраняет свое место в Европарламенте, поскольку полномочия предоставляются государством и не могут быть отняты каким-либо другим учреждением. Кроме того, снятие иммунитета с депутата не означает признания его виновности, а только позволяет национальным судебным органам вести расследование или судебное разбирательство.

Поскольку депутаты Европарламента избираются в соответствии с национальным избирательным законодательством, в случае признания депутата Европарламента виновным в совершении уголовного преступления власти государства должны решить, теряет ли он тем самым свой мандат.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало прокуратуре для начала уголовного преследования дело против бывшего мэра Риги Ушакова, его тогдашнего заместителя Америкса и еще нескольких лиц о причинении убытков в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и предприятию с муниципальным капиталом.

В ходе расследования были получены достаточные доказательства того, что четыре бывших чиновника Рижской думы и муниципального предприятия, а также одно физическое лицо, движимые корыстными целями, создавали доход для компании по пассажирским перевозкам микроавтобусами, часть которого возвращалась в виде регулярной взятки наличными двум бывшим высокопоставленным чиновникам Рижской думы.