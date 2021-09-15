Чулки, ползунки, комбинезон, виски: за что сажают магазинных воришек

В суде Видземского предместья в последнее время были вынесены приговоры магазинным ворам, попавшимся на краже одежды и алкоголя. В обоих случаях подсудимые получили реальные сроки лишения свободы.

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Как отмечает LA, Дану Г. приговорили к 9 месяцам лишения свобода за то, что в одном из магазинов она украла ползунки (5 евро), а затем побывала в соседнем магазине, откуда вынесла два комплекта женских чулок (17.98 евро) и детский комбинезон (34,99 евро). В суде отметили, что преступления были совершены в то время, когда у Даны еще не истек срок за совершенные ранее преступления.

Тот же суд приговорил к трем месяцам тюремного заключения Алексея Ф., который вынес из супермаркета бутылку виски Jack Daniels (26.99 евро), а затем спустя два часа вернулся на место преступления за добавкой в виде Jameson Irish (24.59 евро), на чем и попался. Правда, в местах лишения свободы осужденному придется провести 1 год и 2 месяца, поскольку он совершил преступления во время других неотбытых наказаний.