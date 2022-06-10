Cлужба госбезопасности расследует 23 случая разжигания ненависти: почти все связаны с Украиной

С момента вторжения российских вооруженных сил на территорию Украины Служба государственной безопасности (VDD) возбудила 19 уголовных процессов и переняла еще четыре уголовных процесса в связи с разжиганием ненависти. Большая часть уголовных производств связана с агрессией против Украины и ее народа.

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Из этих 23 уголовных процессов 8 начаты по двум статьям Уголовного закона Латвии: за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений (ст. 74.1 УЗ ЛР) и за действия, направленные на разжигание национальной розни ( ст. 78 УЗ ЛР).

Возбуждено также восемь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона Латвии, то есть за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В свою очередь, семь уголовных процессов возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 78 Уголовного кодекса, то есть за действия, направленные на возбуждение национальной ненависти или розни.

В одном из уголовных процессов по факту возбуждения национальной розни или вражды Служба госбезопасности завершила досудебное расследование и направила материалы уголовного дела в прокуратуру, попросив к привлечению лица к уголовной ответственности. Подозреваемый попал в поле зрения VDD после публикации в Интернете комментария к статье, восхваляющей и желающей России успехов в уничтожении украинцев.

По остальным 22 уголовным процессам 15 человек в настоящее время находятся в статусе подозреваемых, а еще 7 человек — в статусе лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу.

Служба госбезопасности продолжает расследование еще нескольких дел.