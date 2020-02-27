Cотрудники Gaso успели предотвратить трагедию в Риге: двое пострадавших в больнице

Вечером 26 февраля в Риге, в многоквартирном доме на ул. Гравас произошла утечка угарного газа, в результате которой пострадали три человека: двое госпитализированы, один от госпитализации отказался. Сотрудники предприятия Gaso оперативно сработали на месте происшествия, перекрыв подaчу природного газа. Из дома в срочном порядке эвакуировали 13 человек.

По информации пресс-службы Gaso, в 22.14 Аварийная служба получила сообщение от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в доме на ул. Гравас три человека отравились угарным газом.

При проверке помещений сотрудники Gaso констатировали в квартире угарный газ, после чего была прекращена подача природного газа во все квартиры. Поскольку угарный газ обнаружили в других помещениях, на место происшествия вызвали спасателей, которые эвакуировали 13 человек.

Причиной ЧП специалисты называют недостаточную подачу воздуха в газовый котел, а также отсутствие должного профилактического обслуживания отопительного устройства.