CSDD: нетрезвые водители получают штрафы в тысячи евро и тюремные сроки

Растущее число нетрезвых водителей говорит о том, что общество по-прежнему не понимает опасности употребления алкоголя за рулем. В рамках социальной кампании "Не едь, если пьешь. Дорогое удовольствие" Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), что даже один бокал алкоголя может привести к плачевным последствиям.

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По данным Государственной полиции, за пять месяцев этого года в Латвии произошло 367 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В этих ДТП 3 человека погибли, еще 115 пострадали. В свою очередь, на лиговские выходные было задержано 105 нетрезвых водителей.

"Ситуации, когда водитель садится за руль в опьянении, казалось бы, невинны - после вечеринки, знакомые места, хорошо знакомая дорога, небольшое расстояние и уверенность в том, что "со мной-то точно ничего не случится". Однако, это заблуждения. Вождение в нетрезвом виде - это "дорогое удовольствие". В этом году в рамках социальной кампании мы хотим объяснить людям не только, что опасно садиться за руль пьяным, но и то, сколько может стоить это решение", - говорит руководитель департамента коммуникации CSDD Илзе Шипкевица.

13 февраля Государственная полиция получила информацию о том, что в Руцаве водитель автомобиля Volkswagen Golf въехал стену дома. Водитель доставлен в больницу, в выдохе мужчины было констатирован 3,30 промилле. Полиция начала сразу несколько административных процессов: за агрессивную езду, за управлением автомобилем в нетрезвом виде, за нарушение требований глубины протектора, а также за отсутствие полиса ОСТА. В этом случае штраф для водителя 2500 евро плюс у него изъяли права на пять лет.

Еще один случай. В Елгавском крае 30 мая водитель автомобиля Nissan Pathfinder при повороте налево столкнулся с ехавшей навстречу машиной Volkswagen Golf, у которой было преимущество. В результате столкновения "гольф" съехал с дороги в поле. Находившаяся за рулем женщина от госпитализации отказалась, а виновный водитель просто уехал с места ДТП. Как потом пояснил мужчина, он хотел доехать до дома, живет недалеко. Однако местные жители его задержали и доставили обратно. При проверке в выдохе водителя было констатировано 1,57 промилле. На мужчину было составлено сразу несколько административных протоколов на общую сумму 1670 евро, из них 1500 - за езду в пьяном виде. Кроме того, водитель не сможет управлять машиной в течение пяти лет.

А в Смилтенском крае нетрезвый водитель получил не только денежный штраф, но и тюремный срок. 3 января мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, съехал с дороги и перевернулся. Пострадавший был доставлен в больницу, где выяснилось, что он в опьянении 1,92 промилле. Кроме того, он сел за руль в тот момент, когда в отношении него действовал запрет на управление транспортными средствами. За данные нарушения полагается штраф до 2500 евро. Кроме того, на мужчину завели уголовное дело. Виновный получил реальный тюремный срок - четыре месяца и 10 дней лишения свободы.

В CSDD напоминают, что пьяным водителям нужно считаться не только с крупными штрафами, но также расходами на ремонт машины, потерей трудоспособности, физическим и моральным ущербом. За свой счет придется возмещать и убытки третьей стороне, так как полис OСТА в данном случае их не покрывает.