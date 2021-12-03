CША: гражданина Латвии обвиняют в крупном мошенничестве с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила с обвинениями в адрес гражданина Латвии Ивара А. , которого считают причастным к организации нескольких мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает Bits.media со ссылкой на SEC.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По предварительным данным, в 2018 году Иварс А. запустил первичное размещение токенов (ICO) под названием Denaro. В течение всего трех месяцев он собрал около $11 млн и скрылся с деньгами американских иностранных инвесторов.

В другой схеме — Innovamine — латвиец обещал инвесторам большие прибыли с "облачного майнинга" криптовалют. По этой схеме Иварс А. работал в период с апреля по июль 2019 года. В этом случае еиу удалось присвоить $7 млн.

Кроме того, гражданин Латвии обвиняется в организации еще шести подобных схем. Чтобы придать им легитимности в глазах инвесторов, он использовал различные названия проектов и на короткий срок регистрировал компании в Великобритании.

В своем иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует наложения запрета на участие Ивара А. в любых предложениях ценных бумаг и добивается возврата средств, полученных у американских инвесторов.