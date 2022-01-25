Cуд оправдал обвиняемого в разглашении гостайны депутата Сейма Юрашса
Foto: DELFI

Рижский окружной суд сегодня оправдал обвиняемого в разглашении государственной тайны депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия).

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Рассматривая уголовное дело, по которому был подан апелляционный протест прокурора, Рижский окружной суд отменил постановление суда Видземского предместья Риги от 22 июня 2021 года и вынес новое оправдательное решение.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

В прошлом году суд Видземского предместья Риги оправдал Юрашса, указав, что во время судебного разбирательства указанные в обвинении обстоятельства не подтвердились. Суд не констатировал, что Юрашс разгласил гостайну и причинил ущерб безопасности страны.

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš(LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание. Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.

За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил это решение. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности, а затем передано в суд.

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