Cуд оправдал обвиняемого в вымогательстве мэрa Огре Хелманиса
Foto: LETA

Во вторник Рижский окружной суд принял решение оправдать обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Эгила Хелманиса (на фото) и бывшего владельца "Огрского телевидения" Артура Робежниекса.

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Рижский окружной суд постановил отменить приговор Огрского суда от 27 марта 2017 года и признать обоих невиновными.

Как сообщалось, в 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на "Огрском телевидении" не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунарса Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов. Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.

Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штрафы в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 000 евро) за вымогательство в группе лиц.

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LETA

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