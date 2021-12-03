Цюрих: "живой контейнер" из Латвии пытался провезти в себе около 1 кг кокаина

В аэропорту Цюриха на прошлой неделе сотрудники швейцарской полиции задержали в аэропорту Цюриха гражданина Латвии, который пытался провезти внутри себя около 1 кг кокаина.

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По данным СМИ, 34-летний латвиец прибыл в Швейцарию рейсом из Сан-Паоло (Бразилия) и намеревался вылететь в Барселону (Испания).

Во время проверки пассажиров у полицейских возникло подозрение, что мужчина может быть наркокурьером. Вскоре это было подтверждено в ходе досмотра.

Как отмечают в полиции кантона Цюрих, задержанный передан для следственных действий сотрудникам прокуратуры.