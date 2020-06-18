Дальнобойщик из России насмерть сбил пешехода

В среду в Латгале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.

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В полвторого ночи в Науенской волости, Даугавпилсский край, в поселке Лоцику мужчина 1962 г.р., гражданин РФ, управляя автомобилем DAF XF105 совершил наезд на пешехода, который в темное время суток передвигался по проезжей части без светоотражающих элементов. От полученных травм мужчина скончался. Его личность пока не установлена.

Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 114 ДТП, в 11 авариях пострадали 11 человек, из которых девять это велосипедисты и один пешеход.